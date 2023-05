Jeanne du Barry : le dernier amour de Louis XV

Qui était Jeanne du Barry ? Une courtisane issue des bas-fonds et prête à tout. Une femme scandaleuse ou une femme libre, moderne, sincèrement amoureuse du roi. Maïwenn s’empare d’un personnage historique ambigu. Jeanne du Barry, dernière favorite de Louis XV, était une personnalité complexe, mais la réalisatrice croit en sa sincérité. "L’estime que Maïwenn a pour Jeanne du Barry transpire dans le film", affirme Benjamin Lavernhe, pensionnaire de la Comédie-Française. Maïwenn signe un film personnel sur la place de femmes, mais aussi sur le pouvoir. "Dès lors qu’une femme est issue d’une classe sociale inférieure, si elle a le malheur de tomber amoureuse d’un homme de pouvoir, elle va tout de suite être décrite comme quelqu’un d’intéressée, de vénale. Comme si l’amour ne pouvait pas exister entre un homme de pouvoir et une femme plus pauvre." constate-t-elle. Pour incarner le roi, Johnny Depp. C’est un choix surprenant, mais assumé. Un monarque peu bavard, imposant, solitaire, vivant les quatre dernières années de sa vie sous le charme de Jeanne du Barry. TF1 | Reportage S. De Vaissière, A. Bourgeois