Jedï, la chienne des gendarmes a retrouvé un enfant perdu dans l'Aveyron

C'est l'héroïne du jour. "Jedi", une chienne de la brigade cynophile de Montauban s'affiche sur les réseaux sociaux de la gendarmerie, en compagnie du petit garçon qu'elle a sauvé. L'enfant de deux ans et demi a été retrouvé grâce à l’odeur de son doudou. "Je l’avais pris, j’avais dit à la maman que ça permettrait de rassurer l’enfant”, explique l'adjudant Sylvain Beauville. Quand l’équipe cynophile commençait ses recherches, le petit a disparu depuis deux heures. Un important dispositif était déjà déployé : 20 gendarmes, un drone et un hélicoptère. Les habitants de Colombiès ont aussi participé aux recherches. C'est surtout l'intervention de Jedi qui a été déterminante. L'odeur du doudou lui a permis de retrouver l'enfant rapidement à 1,30 km de chez lui. “Je vois l’enfant en pleurs au milieu des ronces, donc on lui a donné le doudou, il s’est calmé, il était content. Il a caressé la chienne”, sourit le maître-chien, fier de son compagnon à quatre pattes. "Elle me montre qu’on y arrive et qu’on retrouve des personnes”. Les parents qui préfèrent rester discrets tiennent à remercier les gendarmes.