Jérusalem creuse une immense nécropole souterraine

C'est un projet unique au monde. Faute de place, la ville de Jérusalem est en train de creuser un immense cimetière souterrain. Une fois achevé, l'édifice devrait pouvoir contenir 22 000 sépultures dans une cavité équipée d’éclairages, d’ascenseurs et de systèmes de ventilation sophistiqués. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.