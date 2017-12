Jérusalem : Emmanuel Macron invite Benjamin Netanyahu à faire "des gestes courageux envers les Palestiniens"

Au lendemain de la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, Emmanuel Macron a reçu ce dimanche 10 décembre 2017 à l’Élysée le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le président français a fait une demande claire et précise à son homologue. Il l'a invité à faire "des gestes courageux envers les Palestiniens". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.