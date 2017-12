Jérusalem : l'hôpital Alyn, une illustration exemplaire de la cohabitation israélo-palestinienne

Chaque année, des dizaines de milliers de Palestiniens sont soignés en Israël à la charge de l'Autorité palestinienne. Ils sont accueillis à l'hôpital Alyn, à Jérusalem. Alors que la tension est extrême dans la région, cet établissement constitue un symbole d'espoir pour des milliers de familles. Dans son enceinte, musulmans et juifs se côtoient sans aucun problème et la santé des patients est la seule préoccupation du personnel soignant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.