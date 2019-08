Jet-ski : les règles sont-elles respectées ?

Deux jet-ski se sont violemment percutés jeudi 15 août 2019 au large de Marseillan, dans l'Hérault. Le moniteur à l'origine de la collision n'a pas pu être réanimé par les pompiers, et deux touristes sont blessés. Les règles de sécurité de ces sports nautiques sont-elles vraiment respectées en période estivale ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.