Jets privés : sont-ils vraiment plus polluants ?

Un voyage en jet privé, pour la majorité des Français est un luxe inaccessible. Pourtant, l’industrie est en plein essor. Aujourd’hui en France, un vol sur dix est un vol en avion privé. Une gérante de société de location de jets a vu son chiffre d'affaires bondir de 50% en deux ans. De plus en plus nombreux, les voyageurs en avions privés sont-ils aussi des plus gros pollueurs ? Oui selon une étude de ONG. Un passager en avion privé émet dix fois plus de CO2 par kilomètres que sur un vol commercial, 50 fois plus qu’en prenant le train. Pour autant, à l'échelle mondiale, les vols privés ne représentent que 0,2% des émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement veut réguler leur usage, mais pour le patron des écologistes, il faudrait purement et simplement les interdire. En France, 50% des vols en jets privés sont effectués pour des distances de moins de 500 kilomètres. Et la majorité n’est pas forcément utilisée par des stars ou des milliardaires. Il s’agit d’un enjeu écologique, mais aussi économique. Sans vols privés, la plupart des petits aéroports en régions seraient contraints de fermer. TF1 | Reportage J. Lacroix-Namias, A. Mersi