Jeu de paume : retour gagnant

Depuis les belvédères, le spectacle est assuré avec Lea Van Der Zwalmen, championne de France du jeu de paume. Elle n'a qu'une idée en tête, sortir de la confidentialité et démocratiser le carreau. Vice-championne du monde, la battante est bien décidée à conquérir la couronne. Le titre échappe à l’Hexagone depuis 1955, monopolisé par une Anglaise. Avant la confrontation prévue en 2024, entraînement intensif à Mérignac, près de Bordeaux (Gironde), dans l'une des trois salles seulement ouvertes dans le pays. C'est l'une des anomalies du pays inventeur du plus ancien jeu de raquette, bien avant le tennis. Dans vos souvenirs d'écolier, la pratique évoque sans doute l'histoire. Le 20 juin 1789, dans la salle de Versailles, 500 députés des états généraux prononcent le fameux serment du jeu de paume : "Ne pas se séparer avant d'avoir établi la Constitution". De nombreuses expressions de la langue française sont issues de cette discipline. Technique, stratégique, physique, la courte paume regarde vers l'avenir et espère le retour du faste du passé, lorsque les chroniqueurs la décrivaient comme jeu des rois et roi des jeux. TF1 | Reportage O. Santicchi, J. Clouzeau, O. Stammbach