Jeunes actifs : ils habitent encore chez leur parents

Sophie a 24 ans. Son antre, c’est sa chambre de petite fille. Rien ou presque n’a changé, elle ne l’a jamais quitté. Encore chez sa mère, mais bien loin du cliché du film Tanguy qui aime tellement ses parents au point de refuser de les quitter. Sophie gagne 1 300 euros par mois, pas assez pour assumer seul le coût d’un loyer. Ce jour-là au menu, mijoter des petits plats, c’est sa manière de se croire un peu chez elle, et de participer aux taches de la maison. Mais la cohabitation est parfois compliquée. Sophie espère pouvoir partir un jour. Nicolas, lui, ne pensait pas revenir chez ses parents. Il travaille aussi à plein temps pour 1 300 euros par mois, mais ça ne suffit pas. En revenant dans la maison familiale à 25 ans, il a rapporté dans ses cartons son chat et ses anciennes habitudes. Lui aussi a dû faire des compromis. Nicolas a fait des écoles hôtelières et travaille depuis 19 ans, son retour a surpris son père. Le jeune Alsacien veut reprendre son indépendance le plus vite possible. Il scrute les annonces pour trouver un logement, mais les offres actuelles l'obligent à remettre ses projets à plus tard. Un appartement avec un petit bout de jardin, c’est le rêve de Nicolas. Sophie, elle, espère surtout pouvoir rester dans le Nord. Pas trop loin de ses terres natales et de ses parents. TF1 | Reportage O. Lévesque, J.F. Drouillet