Les jeunes boudent-ils les stations de ski ?

Les stations de ski doivent s'adapter et rajeunir. Il y a même urgence si l'on en croit les professionnels. Avec la baisse des classes de neige et la concurrence de nouvelles destinations, la proportion des 15-25 ans sur les pistes est passée de 20% à 14% depuis 1995. Alors, dès leur plus jeune âge, les skieurs sont de plus en plus chouchoutés sur les pistes.