Jeunes et agriculteurs : le retour à la terre

Au milieu des champs, dans son tracteur, Roland Gayral a tout d'un vrai maraîcher. Et pourtant, il y a deux ans, à peine, sa vie ne pouvait pas être plus différente. "J'étais commercial dans l'informatique. Je n'étais pas heureux. J'ai changé de mode de vie", confie-t-il. Avant la trentaine, il démissionne et loue une parcelle dans son village natal à Lavérune (Hérault). Et sans aucune formation, Roland fait pousser des fruits et légumes. Il produit aujourd'hui 50 variétés différentes. Il est fier de son travail. Comme Roland, 40 % des nouveaux exploitants ne sont pas issus du milieu agricole. Le secteur attire des jeunes en quête de sens dans leur travail. Cette évolution de mentalités touche aussi les enfants d'agriculteurs.. C'est le cas de Thomas, 25 ans, ingénieur de formation, et sa sœur Victorine Fraisse, destinée à un emploi prestigieux dans la finance. Pourtant, tous deux, ils ont repris le vignoble familial au pied du pic Saint-Loup par choix. Lors d'une réunion avec ses confrères de l'appellation, ils ont en moyenne 27 ans. Pour eux, être vigneron, ce n'est pas du tout vieillot. Bien au contraire, c'est un métier d'entrepreneur. Ces choix de vie donnent de l'espoir à la filière. Et il y a urgence. Dans 5 ans, la moitié des agriculteurs aura l'âge de partir à la retraite. Sylvain Crespo est ostréiculteur à Mézé. Sa vie d'avant lui plaisait. Il était maître nageur. Un métier moins bien physique qu'aujourd'hui. Finalement, quand son père a mis en vente sa ferme ostréicole à l'âge de la retraite, il a décidé de lui succéder. En 30 ans, le nombre d'ostréiculteurs a baissé de moitié dans la région. Le choix de Sylvain était inespéré pour son père qui évoque les contraintes du métier et les aléas causés par la météo ou les événements climatiques. C'est peut-être le prix à payer pour vivre en pleine nature. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier