Jeunes et policiers : retrouver le chemin du dialogue

Dans le quartier des Tarterêts à Corbeil-Essonnes, la moitié de la population a moins de 25 ans. La mort de Nahel et les émeutes sont dans toutes les conversations de ces adolescents. Dans les rues tout autour, on trouve des voitures incendiées et des bâtiments dégradés. Ils ont vécu l'escalade de la violence. Avec son association, Saïd propose des ateliers aux jeunes et tente, tant bien que mal, de maintenir le dialogue. Les rapports conflictuels avec la police ne datent pas d’hier. Dans le quartier voisin, les jeunes que nous rencontrons évoquent des confrontations quotidiennes. Jamais sans leur gilet rose, Fatimata et d’autres mères de famille organisaient régulièrement des rencontres avec les policiers pour tenter d’apaiser les tensions. Après les violences de la semaine dernière, elles craignent un retour en arrière. Il en faudra plus pour entamer leur détermination. Ce dimanche soir, encore, c’est autour d’un barbecue sur une place, qu’elles tenteront de rassembler les habitants du quartier. TF1 | Reportage L. Merlier, G. Parrot