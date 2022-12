Jeunes footballeurs : les premiers supporteurs !

Alors autant dire qu'aujourd'hui, ces footballeurs en herbe ne pensent qu'à la victoire. À quelques heures du coup d'envoi, tout est là : impatience, excitation et surtout une immense envie de supporter les Bleus. "Je rentre content et allez les Bleus" ; " Cette année, ils sont bien partis" : "Allez la France", "Il faut les soutenir. J'espère qu'on va gagner", "Il faut aller vers l'avant et voilà", "Mbappé, Griezmann, Giroud vont marquer", lancent-ils. Une dizaine d'année à peine et déjà une certaine expérience pour trouver la bonne tactique pour gagner contre les Anglais. À quelques dribbles de là, des petits footballeurs de six ou sept ans, sont eux aussi, en tournoi. Les maillots ont beau être de toutes les couleurs. Ici, un seul but : être au plus vite en Bleu Blanc Rouge. "Ça sent le grand jour. On se prépare pour la grande soirée" ; "Mon fils, il a l'écharpe déjà. Ce soir, ce sera le match de foot devant la télé", confient deux mères de famille. TF1 | Reportage C. Olive, B. Veysset