Jeunes : génération plan-plan ?

Ce soir-là, William, 17 ans, et ses copains sont de sortis. Comme les jeunes de leur âge, ils se rendent dans un club, et ce n’est pas celui auquel vous pensez. Si vous n’avez toujours pas compris, c’est une soirée de bridge. Ils savent mettre l’ambiance en jouant avec les anciens. Faire n’importe quoi, ou presque. La preuve, quand on demande à ces Lyonnais de 18 ans quelle est leur activité préférée ? Ils ont choisi, plutôt le jardinage que l’escalade, la tisane que la discothèque, et la soirée pétanque que la soirée au bar. Les jeunes sont-ils trop sages ? Les anciens n’en reviennent pas. “À 18 ans, on aimait bien aller en boîte et faire la fête.” selon des personnes âgées croisées dans la rue. C’est le monde à l’envers, beaucoup de jeunes sont plan-plan, illustration sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, ce sont des vidéos de puzzle, de mots croisés, etc., qui cartonnent chez les adolescents. Ana Alvarado, 30 ans, est une influenceuse tricot. Elle est suivie par 17 000 abonnés. Sur sa chaîne, il n’y a pas d’astuce de grand-mère, mais les bons filons du moment. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Prez, J. Chaize