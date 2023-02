Jeunes : la tête dans les astres !

Nous sommes nombreux à consulter notre horoscope chaque matin. Capricorne, bélier ou sagittaire, que vous réserve cette journée ? La promesse de l’astrologie, entrevoir son avenir, mieux se connaître, loin des vieilles cartes de tarot, elle se pratique aujourd’hui sur Internet. On compte jusqu’à 12 millions de vues sur Instagram et TikTok, et autant de nouveaux adeptes. Pour Manon Pelincq, une passionnée d’astrologie, dès son réveil, le premier geste qu’elle fait, c’est d’attendre une notification bien précise de son horoscope personnalisé. Elle est loin d’être la seule, 49 % des jeunes entre 18 et 24 ans affirment croire en l'astrologie. C’est un phénomène très récent. Face à cet engouement, les astrologues ont, eux aussi, modernisé leurs pratiques. Finis la boule de cristal, place à l’ordinateur. Sarah va découvrir son thème astral. C’est l’explication supposée de sa personnalité en fonction du placement des planètes le jour de sa naissance. En les observant, on s’attendait à une séance de spiritisme alors que ça ressemblait presque à une consultation chez un coach. L’introspection avec certains astrologues a un coût allant de 2 à 300 euros la consultation. Reste à savoir si cette tendance perdurera aussi longtemps que les astres brilleront au-dessus de nos têtes. TF1 | Reportage E. Spertino, C. Moutot, T. Lesgoirres