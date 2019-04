Les jeunes ont-ils oublié le sida ?

Les maladies liées au sida tuent près d'un million de personnes dans le monde chaque année. Depuis dix ans, les contaminations le virus du sida ont augmenté de 24% chez les jeunes de 15-24 ans. Pour cause, ils seraient mal informés sur la maladie. C'est le cas d'Emmanuel, 23 ans, qui nous a raconté son histoire. Il suit actuellement un lourd traitement qui bloque l'évolution du virus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.