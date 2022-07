Jeunes poignardés : émotion et recueillement à Angers

C’est une bande de copains d’Angers. Ils ont entre seize et vingt ans et pleurent trois des leurs. Ismaël 16 ans, Manolito 18 ans et Atama 20 ans ont perdu la vie, poignardés par un homme dans la nuit de vendredi à samedi. Le jeune Tailan, un de leurs amis, faisait la fête avec eux, quand un homme de 32 ans serait venu les provoquer. Après une première altercation, il revient et s'en prend à des jeunes femmes. Les garçons s’interposent, le repoussent. Mais il revient à nouveau, armé d’un couteau pour s'en prendre à eux. Depuis ce dimanche matin, les proches viennent déposer des fleurs sur l'esplanade, où le drame s’est déroulé, en plein centre-ville d’Angers. La grand-mère d’Ismaël, le plus jeune, est dévastée. Les deux plus grands appartenaient à la communauté wallisienne. Beaucoup se sont recueillis sur place ce dimanche 17 juillet, ensemble. L’oncle d’Atama a accepté de nous parler de son neveu. Damien, un proche de la famille de Manolito tenait à ce rassemblement. Les proches des victimes souhaitent organiser une marche blanche pour leur rendre hommage ce lundi 18 juillet. L’agresseur présumé a été placé en garde à vue. Le parquet demande son placement en détention provisoire. TF1 | Reportage M. Giraud, L. Lévêque