Jeux d'argent : jamais les Français n'ont autant joué

Le nombre de zéros peut donner le vertige. Mais pour avoir le droit de rêver, une petite somme suffit souvent. Et pourtant, mis bout à bout, cela commence à peser lourd. 12,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en 2022, pour les jeux d'argent. C'est 20 % de plus en un an. Jamais les Français n'avaient dépensé autant, notamment en loteries et en tickets à gratter. Malgré la Coupe du monde 2022, les paris en ligne, eux, stagnent au profit des 30 000 points de vente répartis dans tout le pays. Ce goût du jeu à l'ancienne se ressent particulièrement dans les casinos. Plus 130 % de fréquentation, c'est jackpot, après deux ans de restriction sanitaire. À Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord, on a même dépassé le niveau d'avant Covid. Des nouveaux clients, pour certains, à la recherche d'un peu de pouvoir d'achat en plus. Jouer en espérant faire face à la vie chère, la tentation gagne du terrain et inquiète les spécialistes. Selon l'Autorité nationale des jeux, près d'un Français sur cinq rogne sur ses dépenses du quotidien, pour pouvoir continuer de jouer et qui sait, un jour, changer de vie, en touchant le pactole. TF1 | Reportage M. Desmoulins, M. Fiat, D. Bordier