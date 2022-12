Jeux de construction : passionnés à tout âge

Amoureux des jeux de construction depuis 40 ans, Cyril Compin a consacré 50 mètres carrés à sa passion. Il a chez lui des millions de pièces. Rien que pour bâtir cette cité miniature, il en a assemblé plus de 60 000, pour près de 400 ou 500 heures de travail. À la maison, sa femme, ses enfants eux aussi, se sont entiché de ces petits personnages. Chaque mois, la famille dépense une centaine d'euros, pour de nouvelles petites briques. La plus grande exposition française de jeux de construction se tenait cette année 2022 à la Rochelle. Il y avait 150 exposants, venus de la France entière. Certains d'entre eux ont passé un an à élaborer leur construction. Des villes de toutes les époques, des monuments célèbres, des décors de films, admirés par des milliers de curieux. Toutes les créations ont été remontées sur place, bloc par bloc, ou même pièce par pièce par les plus courageux. Mais ces passionnés ne viennent pas uniquement pour exposer. Ces événements sont aussi l'occasion de mettre la main sur des pièces rares. Les pièces les plus recherchées peuvent coûter près de 100, voire 1 000 euros. Qu'importe, quand on est passionné. Pour les grands enfants, rêver n'a pas de limites. TF1 | Reportage T. Leproux, M. Simon, C. Moutot