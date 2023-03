Jeux de Paris : le plus grand chantier d’Europe

Une forêt de grues au nord de Paris, plus de 3 000 ouvriers pour sortir de terre des logements, des équipements sportifs, des gares et leurs tunnels. Tout doit être prêt pour les Jeux Olympiques qui auront lieu dans un an et demi. Nous avons visité les coulisses du plus grand chantier d'Europe. Dans les rues du village des athlètes, la structure des bâtiments est terminée. 230 000 m² de surface qui ont poussé en même temps, l'Hexagone n'avait pas connu ça depuis les villes nouvelles, dans les années 60. "Traditionnellement, un projet de cette taille-là, on met 15-20 ans en France à le développer. Là, il sera écoulé à un tout petit peu plus de cinq ans", déclare Julie Watson, directrice adjointe du village des athlètes - SOLIDEO. Dans la vidéo en tête de cet article, vous verrez l'image du village des athlètes, l'été dernier. Au sol, des terrains vagues. Six mois plus tard, c'est devenu un nouveau quartier. Pendant les jeux, les athlètes y seront hébergés. Ensuite, ce seront des logements. Il y aura 6 000 habitants, deux écoles et une crèche. TF1 | Reportage T. Jarrion, N. Clerc, M. Lezis