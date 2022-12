Jeux de société : les secrets des inventeurs

Vous en avez fait sans doute fait l'amère expérience, en pleine partie, cette règle incompréhensible qui vous donnait envie de vous arracher les cheveux, de faire voler le plateau. Nous nous mettons à la recherche du coupable. Il s'agit de Bruno Cathala. À son actif plus de 150 créations pour le moins originales. Il est l'un des rares inventeurs à vivre de ses créations. L'un de ses jeux est vendu à plus de 1 500 000 exemplaires et à chaque fois la même gymnastique. Pour travailler son idée, quelques ustensiles sont indispensables, du papier, une paire de ciseaux, du carton... Tout pour construire un prototype. Parole d'inventeur, il faut environ deux ans pour qu'une idée se transforme en un jeu de société. N'allez pas penser qu'enfin le processus est terminé. Il faut ensuite le vendre et réussir à intéresser des maisons d'édition. Et pourquoi pas celle où Antoine a la lourde tâche chaque jour de répondre aux propositions de jeu et autant le dire tout de suite, une très grande majorité ne se trouvera pas en boutique. Plus de 200 idées sont envoyés chaque année, l'une d'elles aura peut-être un jour droit à son étagère comme le Mille Bornes, créé il y a 68 ans et qui fait la notoriété de l'éditeur, vendu à plus de dix millions d'exemplaires. TF1 | Reportage C. Diwo, Q. Danjou, F. Amzel