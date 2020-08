Jeux de société : les ventes en nette hausse depuis le déconfinement

Les jeux de société ont eu énormément de succès auprès des consommateurs ces dernières années. Depuis le déconfinement, leurs ventes ont nettement augmenté. Chez "King Jouet" à Paris, "Galèrapagos" et "Codenames" figurent en tête des ventes. Les "1000 bornes", quant à lui, reste indémodable. Comment expliquer cet engouement en pleine crise sanitaire ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/08/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 août 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.