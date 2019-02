Jeux : le gratuit qui coûte cher !

Le dernier jeu très en vue du moment a déjà rapporté plus d'un milliard d'euros à son studio. Le secret ? Un magasin intégré au jeu qui permet aux fans d'acheter des personnages pour se différencier des autres joueurs. Certains jeux gratuits dotés de boutique en ligne rapportent à leur créateur près de six millions d'euros par jour. Un modèle économique extrêmement rentable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.