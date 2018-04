Jeux olympiques 2024 : les préparations commencent pour Steven Fauvel Clinch

Les Jeux olympiques de Paris 2024 semblent encore loin. Mais les athlètes qui ont des chances d'y participer se préparent dès 2018. Parmi eux, le Normand Steven Fauvel Clinch, champion du monde cadets du décathlon. Âgé de 17 ans, le jeune homme enchaîne déjà les entraînements pour être au rendez-vous. Et pour améliorer sa technique, il pourra compter sur les conseils de Kévin Mayer, champion du monde du décathlon en 2017, qui a décidé de le parrainer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.