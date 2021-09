Jeux olympiques de Tokyo : la France a-t-elle vraiment été moins efficace que la Grande-Bretagne ?

Selon Emmanuel Macron, “nos voisins britanniques investissent aujourd'hui moins de crédits publics que nous. Ils ont pourtant, dit-il, “des résultats supérieurs aux nôtres”. D'abord pour ce qui est des résultats, le président a raison. Les Anglais font mieux que nous à Tokyo, avec 65 médailles contre 33 pour les Français. Nous sommes huitièmes et ils sont quatrièmes. Est-ce que c'est une question d'argent ? Pas vraiment. D'après le ministère des Sports, l'État français a dépensé 347,5 millions pour les structures, pour les salaires et pour les écoles. Au Royaume-Uni, selon le dernier rapport de l'Agence nationale des sports, l'investissement dans le haut niveau est de 170 millions d’euros. C'est donc moitié moins que chez nous. Mais ce n'est pas tant une question de montant que de stratégie. Les Britanniques concentrent leurs investissements dans les disciplines où il y a plein de médailles en jeu : athlétisme, natation et cyclisme. Trois disciplines qui réunissent à eux seuls 250 médailles potentielles. C'est dans ces disciplines que les meilleurs athlètes anglais vont avoir de bons revenus payés par leur gouvernement et des équipements haut de gamme. Leurs plongeurs par exemple disposent de fosses aux dimensions olympiques. Ce qui n’est pas le cas chez nous. Pour s'améliorer en 2024, il faudra d'abord mieux payer nos athlètes. Nombreux sont ceux qui ne peuvent pas vivre de leurs sports et qui sont contraints de travailler à côté. Sur ce point, Emmanuel macron veut imiter les Anglais, en aidant ceux qui ont du potentiel. Autre élément, la France a fait le choix de financer toutes les disciplines ou presque. Et l'argent public chez nous sert aussi aux clubs amateurs. D'après certains athlètes, il y a aussi un manque d'anticipation. Teddy Riner estime qu'il “fallait investir massivement dans le sport déjà 7 ans en arrière". C'est ce qu'on fait les Anglais. Ils ont amélioré leur performance depuis 1996 à Atlanta et bien avant de recevoir les JO chez eux à Londres.