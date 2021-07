Jeux olympiques de Tokyo : la France en or

Qui aurait dit ce dimanche matin qu’il serait invincible ? Que Romain Cannone, ce Français ayant grandi aux Etats-Unis où ses parents tiennent des pâtisseries, entendrait résonner cette Marseillaise pour lui ? “Quand j’ai déménagé en France, on m’a appris de bien savoir la Marseillaise. Maintenant, je la connais bien par cœur et suis heureux parce que heureusement que je la connaissais bien”, nous confie-t-il. Il est un peu perdu Romain Cannone. Comme si sa vie passait au ralenti. Quand il retire son masque, difficile de réaliser, mais en tribune, ses partenaires, ses amis, eux, ont compris. Ils échappent aux vigiles, escaladent les barrières, et le portent en triomphe, en dépit des règles sanitaires. Ce dimanche matin, Romain Cannone était un inconnu et en individuel, il n’avait jamais rien gagné. Il est désormais champion olympique d’épée. “Elle est lourde et elle est incroyable. Elle est magnifique”, décrit-il de sa médaille. Romain Cannone n’aurait pas dû venir à Tokyo. Appelé de dernière minute pour suppléer un titulaire, il ne montre aucun doute, aucune faille ,une performance qu’il résume plutôt simplement : “Voilà, ça c’est fait !” Cette même médaille dont la judokate Amandine Buchard, en blanc, avait rêvé. Expéditive et déterminée, mais battue en finale, immobilisée. “certes, ce n’est pas l’or mais c’est quand même de l’argent. Je vais la savourer et je sais que ce n’est pas une finalité. Il y en aura d’autres des Jeux olympiques et je compte bien un jour devenir championne olympique”, promet-elle. tel Romain Cannone, soutenu par ses coéquipiers, comme si tout avait gagné comme un moment magique.