Jeux olympiques de Tokyo : les Japonais craignent la propagation du Covid-19

Dans le cadre des Jeux olympiques, l'arrivée de onze mille athlètes venus de 200 pays inquiète les Japonais. À Tokyo, ces dernières semaines, on les aperçoit parfois séparés des habitants par les cordes. Le monde médical est vent debout contre les jeux. Certains médecins craignent même un super cluster. La population japonaise est âgée et très peu vaccinée. Seulement un Japonais sur cinq a reçu les deux doses. C'est moitié moins que dans l'Hexagone. Étonnant pour un pays moderne qui dispose d'un excellent système de santé. Le Japon n'a pas réussi à accélérer son processus d'autorisation des vaccins qui imposait des longs essais cliniques locaux. Celui de Moderna a été autorisé quatre mois plus tard que dans l'Hexagone. Aujourd'hui, les doses ne suivent pas la demande. Dans ce climat de tension, les étrangers sont parfois pointés du doigt pour leur non-respect des gestes barrières. Tout le monde porte effectivement le masque au Japon. Et honte à ceux qui ne respectent pas la règle.