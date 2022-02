Jeux olympiques d'hiver 2022 : Le plein de médailles françaises

Quentin Fillon Maillet réussit à faire un double exploit. En effet, en plus d'un nouveau titre de champion olympique, il obtient une quatrième médaille en quatre courses. Il est le premier français dans l'histoire des jeux à réussir une telle performance. Il est rapide dans les skis, mais surtout précis au tir: 20 sur 20, une note d'excellence. Cette maîtrise de soi, malgré des conditions météos épouvantables, n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de beaucoup de travail à l'entraînement. A l'automne dernier, Quentin Fillon Maillet s'est invité chez les gendarmes du GIGN pendant plusieurs jours afin d'effectuer des exercices vertigineux. L'objectif était de savoir appréhender une situation de stress extrême, de mieux gérer ses émotions, mais aussi de peaufiner son tir. La neige naturelle qui tombait en abondance, ce dimanche matin, semble inspirer les Français. En effet, Matthieu Faivre et l'équipe de France de ski de fond obtiennent chacun, une médaille de bronze. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets - Y. Hovine - C. Abel