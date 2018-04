Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Pyeongchang : les champions à l'Élysée

Martin Fourcade, Marie Bochet, Anaïs Bescond ou encore Adrien Backscheider... Emmanuel Macron a reçu les athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Pyeongchang ce vendredi 13 avril 2018 à l'Élysée. Le chef de l'État ne s'est pas contenté uniquement d'inviter les médaillés, mais il les a décorés et a également rendu hommage à l'ensemble de la délégation tricolore. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.