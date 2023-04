Jeux Paralympiques : 500 jours pour se préparer

Il répète les mêmes gestes six fois par semaine. La vie d'Alexandre Léauté est rythmée par le cyclisme. À seulement 22 ans, il est déjà quadruple médaillé olympique et neuf fois champion du monde. Ça ne se voit presque pas, mais Alexandre est hémiplégique. Il n'a pas de force, ni de sensation sur tout son côté droit et pédale uniquement de la jambe gauche. Un handicap de naissance que le vélo lui permet de surmonter. Il découvre le paracyclisme tardivement, à 17 ans. Très vite, il excelle. À peine trois ans plus tard, il est sélectionné pour les Jeux de Tokyo. Quatre épreuves, quatre médailles. Aujourd'hui, il vit de sa passion grâce aux sponsors qui le suivent. Ce jour-là, il présente l'handisport aux enfants de sa région. Les questions sont nombreuses. Une sensibilisation indispensable selon lui. "Même moi qui étais en situation d'handicap, je n'avais jamais entendu parler de l'handisport. C'est moi qui ai fait mes propres recherches pour les trouver", explique-t-il. Désormais, Alexandre roule vers les Jeux de Paris 2024 pour enfin réaliser son rêve, décrocher l'or paralympique en France sous le regard de ses proches. TF1 | Reportage O. Lévesque, P. Lormant