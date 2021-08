Jeux paralympiques de Tokyo 2020 : les médailles françaises pleuvent

L'or et les honneurs pour un parcours sans faute. Alexis Hanquinquant, champion de paratriathlon, offre sa troisième médaille d'or à l'Hexagone. Amputé d'une jambe suite à un accident du travail, il a surmonté tous les obstacles. Si Hanquinquant garde la tête froide, Curzillat, toujours en triathlon, s'effondre de joie. L'athlète, malvoyante, monte pour la première fois sur un podium international et partage la médaille de bronze avec sa guide. Dans tous les domaines, le compteur des médailles françaises s'affole. Marie-Amélie Le Fur, amputée d'une jambe suite à un accident, enrichit son palmarès personnel. Déjà détentrice de huit médailles en cinq jeux, la star française en gagne une neuvième en argent. Mais le record du nombre de médailles revient aux pongistes : cinq récompenses. La plus belle est sûrement celle de Léa Ferney. Atteinte d'un déficit chromosomique, elle accomplit un exploit. À 17 ans seulement à l'issue des qualifications, la benjamine de la délégation remporte une médaille d'argent.