Jeux paralympiques de Tokyo : pluie de médailles françaises

De l'or fièrement brandi, gagné aux termes d'une épreuve impeccablement menée malgré une jambe invalide. Dorian Foulon offre à la France une magnifique médaille d'or, la deuxième de ces jeux. "Je n'attendais que ça depuis longtemps. On a tout préparé et tout fait pour et là, c'est la récompense de plein de sacrifices", a réagi le jeune athlète après la course, ému aux larmes. Cette victoire a été aussitôt partagée avec son ami Alexandre Léauté, lui aussi, handicapé d'une jambe. Le cycliste a remporté quelques heures plus tôt la médaille d'argent dans l'épreuve du kilomètre. Les Français ont ainsi brillé toute la journée. Sandrine Martinet, déficiente visuelle et porte-drapeau de la délégation française, décroche l'argent en judo. Quant à Mandy François-Elie, hémiplégique, elle rate, aux termes d'un palpitant 200 mètres la deuxième place à un centième de seconde près. Mais elle brille malgré tout en bronze. Pour sa première participation aux jeux paralympiques, Alex Portal, 19 ans, malvoyant, est arrivé troisième dans l'épreuve des 400 m nage libre. Tandis que Ronan Pallier, qui souffre du même handicap, signe un exploit. À 50 ans, il gagne sa première médaille en individuel, du bronze pour un bon fabuleux à 6,15 m.