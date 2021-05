Jeux vidéo : les femmes, de plus en plus nombreuses depuis le confinement

Depuis un an, c'est le nouveau divertissement de Céline Cercel, mère de famille. Une dizaine d'heures par semaine, elle joue aux jeux vidéo. Seule ou avec son fils de six ans, elle est l'une des 400 000 femmes à avoir adopté ce loisir en 2020, loin des clichés d'un univers réservé aux hommes. Il s'agit d'une distraction pour celle qui a perdu son emploi dans la restauration. Des jeux pour s'évader mais aussi pour s'amuser entre amis et ce, malgré la distance. "On se confine un petit peu ensemble à travers les jeux vidéo", raconte-t-elle. Maya Melka, elle aussi, est devenue accro aux jeux vidéo. Cette cadre de 34 ans dévore aussi bien les jeux de réflexion que d'action. Le week-end, elle peut jouer jusqu'à huit heures par jour. Et comme beaucoup de nouvelles passionnées, c'est son conjoint qui l'a convertie. Lui non plus ne boude pas son plaisir. "Le fait de pouvoir le faire ensemble, ça a été un gros partage d'expérience", confie-t-il. D'après une étude récente des éditeurs de jeux vidéo, plus d'un joueur sur deux dans l'Hexagone est une femme.