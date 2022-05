Jimmy, treize ans, as du volant

À toute vitesse, il veut réaliser son rêve : devenir un jour pilote professionnel et laisser sa trace sur les circuits les plus prestigieux du monde. Jimmy Helias n'a que treize ans, mais un talent très précoce. Les premières étincelles ont eu lieu en 2016. Victoire après victoire, la réputation d'un Français, petit génie du volant, traverse les frontières. Aujourd'hui, de grandes écuries mondiales misent sur son talent et l'invitent pour rencontrer leur pilote star. Chaque semaine, Jimmy participe à des courses partout dans le monde. Élève en quatrième, il suit les cours à distance. Une entreprise italienne le sponsorise et finance tous ses déplacements ainsi que ses entraînements individualisés. Une machine reproduit la pression musculaire encaissée pendant une course. Avec le casque, le poids de la tête peut peser une dizaine de kilos. Son rêve a un prix : deux heures de travail quotidien sur un simulateur professionnel. Nul ne sait s'il parviendra à concrétiser ses rêves de Formule 1. Mais course après course, il se rapproche du monde professionnel. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, P. Véron, D. Pires