JO 2024 : le plus grand chantier d'Europe à sécuriser

Le futur village olympique compte jusqu'à 37 grues au même moment, une surface totale équivalent à 70 terrains de football. Côté construction, 3 500 personnes y travaillent. Et l'accès au lieu est particulièrement filtré. Chaque individu qui veut y entrer doit présenter un badge visiteur. En 2022, près de 37 vols ont été enregistrés, l'équivalent de 150 000 euros dérobés. Il s'agit principalement des matériaux et des appareils de construction. Le nombre de vols aurait pu être bien plus important, mais depuis le début des chantiers des JO, on dépense des milliers d'euros pour la sécurité. Rondes régulières des agents de sécurité, caméra de surveillance, patrouille de police... Des dispositifs de sécurité importants ont été mis en place sur les différents sites. Dans le futur village des JO, les caméras sont partout, y compris pour enregistrer les plaques d'immatriculation. Le tout est relié à un commandement central où les moindres mouvements sont détectés, suivis si besoin, car les constructeurs ne peuvent se permettre le moindre retard sur les chantiers. À la fin du mois de décembre, tout sera bouclé. Pour dissuader, il y a aussi les patrouilles de police aux alentours des sites, notamment dans le nord-ouest parisien où sont présents la plupart des chantiers olympiques et où le trafic de stupéfiants est enraciné. Alors, pour la police, il n'est pas question qu'ils viennent gâcher la fête du sport. Les policiers vont mener des actions anti-drogue au pied du stade. Mais qu'en est-il de la sécurité à proximité des infrastructures olympiques ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. X. Ménage, O. Cresta