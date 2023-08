JO 2024 : un avant-goût pour les milliers de spectateurs

Avec les 250 triathlètes venus du monde entier, Paris transformé en un gigantesque terrain de sport, et un public qui s'y voit déjà, c'est un avant-goût des JO. Pour les équipes de Paris 2024, ce triathlon est une répétition générale avec son lot de défi. D'abord, la qualité de l'eau, la natation a eu lieu ce jeudi et ce vendredi, mais a été annulée pour ce samedi matin. Ensuite, le montage et le démontage des pontons pour rendre le fleuve à la navigation, boucler le centre de la capitale, et bien sûr assurer la sécurité du public Pour garantir la sécurité des athlètes, 500 bénévoles, plus de 300 effectifs de police sont mobilisés. Sur un parcours qui sera précisément des jeux l'an prochain, c'est un repérage en condition réelle pour l'entraîneur de l'Équipe de France. C'est un parcours dont la proximité avec le public a également été appréciée. Ces athlètes ont confié aux maîtres des cérémonies de ces futurs JO leurs premières sensations. Dans un an, ce seront plus de 10 000 athlètes et 200 pays qui se donneront rendez-vous à Paris. TF1 | Reportage S. Pinatel, B. Cisco, M. Khoukho