JO d'hiver : vers la réconciliation entre les deux Corées ?

Selon un représentant nord-coréen au Comité international olympique (CIO), Pyongyang pourrait bien participer aux prochains Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud le mois prochain. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a lui-même déclaré dans son discours de Nouvel An son souhait d'ouvrir la porte à une éventuelle participation de ses athlètes. Pour les experts en géopolitique, il s'agit d'un signe encourageant du réchauffement diplomatique entre les deux Corées.