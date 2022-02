JO de Pékin 2022 : une cérémonie d'ouverture en petit comité

Il fallait que les anneaux embrasent le ciel, que le spectacle offert par la Chine déferle sur le monde. Dans le nid d'oiseau de Pékin, deux heures durant, la cérémonie d'ouverture a mêlé sensibilité artistique et effets numériques pour mettre en valeur la culture chinoise. Menés par Tessa Worley et Kevin Rolland, les athlètes français ont formé le V de la victoire. Même à moins de six degrés, le froid n'a pas empêché Nathan Crumpton, le porte-drapeau des Samoa américaines, de défiler torches nues devant une foule moins clairsemée que prévue. Elle serait composée de spectateurs choisis, des invités dont les noms et les photos apparaissent à l'entrée du stade et qui sont tous clairement identifiés par les autorités. En revanche pour tous les autres, prière de rester à distance. Même les habitants du quartier n'ont pas l'autorisation d'approcher. Des jeux ultra-sécurisés dans un contexte géopolitique tendu. La délégation ukrainienne a défilé sous les yeux de Vladimir Poutine que le réalisateur télé a soigneusement évité. En l'absence d'autres grands dirigeants internationaux, Thomas Bach, président du CIO, a fait passer un message. Dans ce climat, le sport a repris le droit. Et Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, a déclaré le jeu ouvert. Mais en l'absence de vasque dans le stade olympique, c'est une toute petite flamme qui brûle ce vendredi soir à Pékin. TF1| Reportage S. Millanvoye, S. Rang Des Adrets, S. Caffin