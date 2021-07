JO de Tokyo : des médailles d'argent pour l'Hexagone

Les filles du rugby à sept ont été submergées par l'émotion au moment de la Marseillaise avant la finale. Mais face à la Nouvelle-Zélande, grande favorite de l'épreuve, les Françaises se sont inclinées et ont obtenu une médaille d'argent. Charline Picon ne danse pas. Elle glisse sur l'eau avec sa planche à voile. La Française a rapidement pris la tête d'une manche très compliquée. Pour décrocher l'or, elle devait terminer quatre places devant la Chinoise, leader au classement général. Pour sa famille, dans son club de La Rochelle, le suspens est insoutenable. Charline Picon a remporté la course et a finalement obtenu l'argent. La Rochelle a continué de vibrer avec une seconde médaille d'argent pour le club, cette fois obtenue chez les hommes. Thomas Goyard est vice-champion olympique. Les triathlètes français se sont sublimés en équipe. De la natation, du vélo et de la course... sur la ligne d'arrivée, une médaille de bronze. Un cadeau historique, puisque c'est une première médaille pour le triathlon français en équipe mixte.