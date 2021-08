JO de Tokyo : huit des médailles françaises obtenues par équipe

L'équipe, elle les relève après une chute, leur donne la force dans la souffrance des derniers mètres, le courage avant d'affronter leur destin. Cet été, c'est bien elle la reine de Tokyo. Cinq médailles sur vingt et un, dont deux en or ont été remportées collectivement. Un regard vers ses coéquipières quand tout va mal. Jeudi, les fleurettistes remontent 12 points de retard et renversent leur demi-finale. À l'arrivée, l'équipe a eu la médaille d'argent. “Je suis tellement fière de les avoir comme coéquipières, de savoir qu'elles vont pouvoir continuer à représenter le fleuret dames. Je leur souhaite le meilleur. Je sais que vous irez chercher l'or un jour", se ravit, en larmes, Astrid Guyart, vice-championne olympique de fleuret par équipe. Cela pourrait paraître paradoxal : faire un sport individuel pour les autres. Les triathlètes en ont aussi fait leur force. “J'étais d'autant plus stressé justement parce qu'il y avait des copains et aussi on ne peut pas contrôler forcément ce qu'ils font aussi. Donc voilà, s'il y a une part un peu plus stressante et forcément, je pense qu'on se transcende aussi plus”, souligne Cassandre Beaugrand, médaillée de bronze de triathlon relais mixte. Un supplément d'âme pour une première médaille olympique dans l'histoire du triathlon français. Ne faire qu'un avec l’équipe jusqu’à oublier la frustration. Face aux Japonais, seuls cinq judokas sur onze ont combattu, mais tous ont gagné. “Même ceux qui n'étaient pas forcément sur le tapis étaient là pour encourager les potes. On a été une équipe unie, c'est ce qui nous a fait gagner ici au Japon", précise Amandine Buchard, médaillée d'or de judo par équipe mixte. À vie, ces champions sont liés par leur victoire et tout leur souvenir.