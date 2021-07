JO de Tokyo : l'équipe de France mixte de judo remporte le titre olympique

Ils ont lancé leur cri de guerre, enchaîné les célébrations. Certains ont appelé leur famille en France ou séché leurs yeux humides. Tous ont été emportés par la fièvre de l'or. Dans un sport où les conquêtes olympiques ont toujours été menées en solo, la France a gravi l'Everest à plusieurs, ensemble, car le Japon, adversaire de la finale, est bien le sommet mondial. Neuf médailles d'or individuelles à Tokyo où les Français n'en avaient qu'une, mais cette nouvelle épreuve olympique en équipe les a transcendés. Pour faire chuter l'ogre japonais, les Français ont eu besoin de leaders pour les guider. Clarisse Agbegnenou d'abord, invincible, Teddy Riner ensuite, surpuissant, tous deux ont montré la voie et pas seulement sur le tatami. Pendant le combat, le géant a su rassurer les plus jeunes et transmettre sa force. Jusqu'au bout, ils sont restés liés. Grâce aussi à la bonne idée du protocole olympique qui invite chaque athlète à remettre la médaille à un partenaire. Ils l'ont cette médaille d'or, dont ils ont tous rêvé, leur appartient pour l'éternité.