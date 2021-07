JO de Tokyo : l'exploit de l'équipe de France de judo

Depuis le début de cette folle semaine du judo, cette salle mythique du Japon est restée désespérément vide de ses spectateurs. Et pour la première fois, il y a eu de l'ambiance. D'un côté, dans les tribunes de l'équipe de France avec tous les entraîneurs et le staff et de l'autre avec tous les bénévoles japonais. Une ambiance digne d'un match de foot qui était absent depuis une semaine. Et puis l'affiche France-Japon a fait rêver pour cette finale de la compétition par équipes. Il faut tout de même noter que la France n'était pas du tout favorite. Avec neuf titres en individuel, les Japonais ont survolé le judo aux Jeux Olympiques. Mais notre équipe a une force : la solidarité et l'entraide. Toute l'année, les athlètes se sont entraînés ensemble et c'est grâce à cela qu'ils ont pu faire la différence. En remportant cette épreuve, ils ont pris une forme de revanche par rapport aux compétitions individuelles. Teddy Riner, qui était venu au Japon pour décrocher une troisième médaille d'or, la porte désormais autour du cou.