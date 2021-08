JO de Tokyo : un panier de médailles pour le basket français

Ils ont fini en larmes, abattus par la défaite. Mais ensemble, ils ont levé la tête. "Je suis fier de la manière dont on s'est battu. On s'est battu jusqu'à la dernière seconde", confie Rudy Gobert. Elles ont aussi pleuré, mais de joie. "On assure", s'écrie Sandrine Gruda. "C'est bronze mais il faut savourer chaque moment de la vie. Donc, on profite", affirme Marine Fauthoux. Deux matchs, deux scénarios. D'un côté, les filles ont mené au score pendant presque toute la rencontre, diaboliques d'adresse. De l'autre, les garçons, héroïques au combat. Face à la plus grande puissance mondiale du basket, ils montrent les muscles. Les Américains s'imposent de cinq petits points accrochés jusqu'au bout par ces ambitieux Français. Jamais le basket français n'avait autant brillé dans des Jeux olympiques. Néanmoins, il faudra attendre cet après-midi pour retrouver les sourires et recevoir les médailles. Pour les filles, ce sera même dimanche. D'ici là, le programme est tout trouvé : faire la fête et supporter les équipes masculines du handball et du volley, engagées dans deux finales olympiques.