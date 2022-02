JO d’hiver : Justine Braisaz-Bouchet, l’or inattendu

Pour une soirée encore, c'est une championne sans or. Alors, pour la photo, Justine Braisaz-Bouchet se fait prêter. L'une des cinq médailles de Quentin Fillon Maillet. Elle qui, ce matin, doutait déjà d'elle-même quand l'équipe de France avait déjà compris qu'elle allait décrocher le titre suprême. À peine ose-t-elle crier. Mais Justine Braisaz-Bouchet n'a pas réalisé. Ce titre qu'elle vient de récupérer lui semble démesuré. Le vertige, c'est souvent quand on a peur de tomber. Or, Justine Braisaz-Bouchet s'est relevée après des jeux ratés. C'est au tir qu'elle a construit son succès. Voilà pour le sportif. Une championne olympique sincère et spontanée. Ça caille à environ - 20°C. Mais chez elle, son titre a réchauffé la station. Son père, moniteur, était resté scotché à la télévision. Sept des quatorze podiums français aux jeux viennent donc des biathlètes, qui à force de crier de joie, ont des voix qui s'éraillent. Un agréable revers de la médaille. Reportage S. Millanovye. H, Hovine