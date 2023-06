Joachim, huit ans et malvoyant : vivre le match quand même

Des milliers de supporters sur la pelouse, et parmi eux, Joachim, huit ans et malvoyant. Depuis sa naissance, il vit le football sans le voir, mais vibre à chaque match de son équipe de cœur. Un peu plus tôt vendredi soir, arrivés au stade en famille, Joachim et Léon, son frère jumeau, sont accompagnés par leur père. Depuis cette année, il profite de sa passion, casque sur les oreilles, grâce à l'audiodescription. Et voici les voix qui, pendant 90 minutes, vont remplacer ses yeux. "On doit beaucoup plus détailler ce qui se passe sur le terrain, mais pas que, aussi ce qui se passe en tribunes et tous les petits détails que ça soit les couleurs, le nombre de supporters, les drapeaux, etc", raconte l'un des commentateurs. Selon Joachim, l’audiodescription est bien faite. Ce dispositif rend le football accessible à tous. À Metz (Moselle), il a été mis en place par l'association d'Olivier, le père de Joachim. À l'époque, aucune personne atteinte de déficience visuelle ne pouvait venir dans les stades. Mais à partir de maintenant, elles vont venir et vont supporter leurs équipes. Des images, des moments dont elles se souviendront toute leur vie. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, D. Pires