Jobs d'été : les recrutements commencent

En début de printemps, les secteurs du tourisme organisent de grandes opérations de recrutement. Près de 10 000 emplois sont encore à pourvoir pour l'été 2018. Dans le Parc Asterix, par exemple, la formation des nouveles recrues est déjà en cours. Celle-ci durera quinze jours. Hormis les parcs d'attraction, les secteurs qui recrutent le plus sont la petite enfance, l'hôtellerie et la restauration. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.