Jobs d’été : on embauche sur les réseaux sociaux

Vous les accuser de perdre leur temps sur les réseaux sociaux alors qu’ils sont peut-être en pleine recherche d’emploi. Manon Bourdais, une étudiante en commerce, 22 ans, vient de trouver son job d’été sur TikTok. Il faut dire que les recruteurs se lâchent. Une danse décalée pour un stage dans les cosmétiques, un selfie sympathique pour un poste de serveur. Quant au conseiller Pôle emploi, ils font tomber la cravate pour trouver des bras pour cet été. “Au-delà des secteurs classiques, l’hôtellerie, la restauration, la vente en boutique, l’animation commerciale. Depuis quelques mois, on voit apparaître de nouveaux types de missions pour les étudiants”. Selon Jean-Baptiste Richard, cofondateur de la plateforme “Staffme”, “ça va être, par exemple, de l’aide sur les centres de vaccination et les vaccinodromes, de l’aide dans le dépistage pour la détection du Covi-19”. Même la SNCF s’y met. avec des influenceurs pour faire connaître ces métiers. Ce géant de la distribution s’offre les services d’une entreprise spécialisée pour conquérir 8 000 alternants, principalement dans les métiers de bouche. Mais pourquoi aller les chercher spécifiquement sur Instagram ou Snapchat ? Découvrez les réponses et l'intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.