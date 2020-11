Joe Biden attendu au tournant à Chicago

Les rues de Chicago sont quasi désertes ce dimanche 8 novembre 2020. L’effervescence de la veille semble retombée et les rares passants sont impatients de voir à l’œuvre Joe Biden. Ils "espèrent que le racisme va diminuer" et que le nouveau président "va réussir à maîtriser l'épidémie de Covid-19. Samedi 7 novembre, la ville n'était qu'insouciance, enivrée par l'annonce du départ de Donald Trump. Un président "affreux qui déteste les femmes et les gays". Spontanément, les partisans de Joe Biden se sont retrouvés au pied de la Trump Tower de Chicago pour célébrer la victoire de leur champion. Pour Michelle, 23 ans jour pour jour, l'élection de Joe Biden "'est le meilleur cadeau d'anniversaire qu'elle pouvait imaginer". Nancy et Tom, 80 ans, vivent quant à eux "un moment émouvant, encore plus fort que le Nouvel An". Il y a quatre ans, Chicago avait manifesté massivement après l'élection de Donald Trump.