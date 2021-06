Joe Biden au G7 : une rupture marquée avec Donald Trump

Ils n'ont pas de masque mais, officiellement, ils ne serrent pas la main, car le coronavirus est encore inscrit forcément à l'ordre du jour de ce G7. À chacun sa place pour les photos, celles d'une famille qui se retrouve enfin, en vrai, en proximité pour les Présidents américain et français. Cette retrouvaille a lieu à Carbis Bay, dans cette station du bout du monde britannique. L'endroit est inaccessible et protégé comme il se doit militairement et sanitairement avec un test quotidien pour tous ceux qui participent de près ou de loin à ce sommet. Au menu de ce G7 figurent la pandémie, l'urgence climatique ainsi que la crispation du monde. Sans même attendre le début du sommet, le président Joe Biden s'est engagé pour un début de solidarité mondiale. "Les États-Unis vont acheter un demi-milliard de doses de vaccin Pfizer pour les donner à une centaine de pays qui en ont vraiment besoin". Mais, les chefs d'États présents à ce rendez-vous ne verront rien des manifestants maintenus loin à l'écart. Dès jeudi à son arrivée en Europe, le couple Biden a affiché un ton oublié pendant les quatre ans de la présidence Trump, avec un mot d'ordre sur la veste de la première dame "Love", "amour". C'est une manière peut-être de donner un sens nouveau à ce G7 de retrouvailles qu'accompagne ce vendredi soir la famille royale : la reine Elizabeth, le prince Charles, Kate et William, qui participent au dîner d'ouverture du sommet.