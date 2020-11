Joe Biden : "Il est temps de guérir l'Amérique"

C'est peut-être tout ce stress accumulé pendant quatre jours d'incertitude ou encore de doutes qu'ils évacuent d'un seul coup tous ensemble au moment où Joe Biden arrive sur scène en tant que président élu. Dès dimanche matin, des milliers de personnes affluent de toute la région de Wilmington pour aller vers le QG du président élu. "Je n'arrête pas de pleurer, je suis si heureuse", confie une militante. "Ca va être plus simple d'être parent avec un président qui défend les valeurs qu'on essaie de transmettre à nos enfants", affirme une autre. Peu avant 20h, les gyrophares ont illuminé la nuit de la ville. Le cortège présidentiel arrive. Crise sanitaire oblige, les plus chanceux ont pris place devant la scène dans des voitures façon driving. Les autres se sont agglutis près des barrières pour être au plus près de l'événement. La soirée, elle, a commencé avec la prise de parole de Kamala Harris puis celle de Joe Biden. "Je m'engage à être un président qui ne cherche pas à diviser, mais à rassembler", s'est-il exclamé. Joe l'endormi, comme le surnomme Donald Trump, a réveillé les démocrates.